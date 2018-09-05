Sandıklı’da yeni taş fırınların yapımı tamamlandı

Çakır Mahallesi, TOKİ Kırkpınar Kümeleri ve Kevser Mahallesi’ne yapılan yeni fırınlar ihtiyaçlara cevap verebilecek bir şekilde yapımı tamamlanarak hizmete girmek için gün sayıyor.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl fırınlar ile yaptığı açıklamada, "Mahalle muhtarlarımız ile yaptığımız toplantılarda bizlere böyle bir istek geldi. Biz de vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda şehir merkezine uzak olan hemşehrilerimizin faydalanması için fırınlar yaptık. Ufak tefek birkaç eksiğinin tamamlanmasıyla hizmet vermeye başlayacaklar. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.