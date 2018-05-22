Sandıklı’da zabıtadan pide ve et denetimi

Özellikle Ramazan pidesi ve kasaplardaki etleri inceleyen Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirli periyotlar ile bu işlemi gerçekleştirmeye devam ediyor. Zabıta ekipleri, denetimlerinde ağırlıklı olarak hijyen koşulları, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği konusunda incelemelerde bulundu. Gıda üretim yasasına uygun hareket etmeyen iş yerleri ve imalathanelerde uyarılarda bulunan ekipler, kural ihlali yapan iş yerlerine önce uyarı cezası ardından da uyarıyı dikkate almayanlara cezai işlem uyguladı.

Yapılan denetimlerin hem insan sağlığı hem de vatandaşların maddi açıdan haksızlığa uğramaması için titizlikle sürdürüldüğünü belirten Başkan Mustafa Çöl; “Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını amaçlıyoruz. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıyoruz. Esnafımız da yapılan denetimler sonrası eksikliklerini gideriyor. Eksikliği olmayan esnaflarımıza ise gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.