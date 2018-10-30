Sandıklı'daki Geleneksel ve Yöresel Değerler Sempozyumu Kültür Sanat Etkinlikleri sona erdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uluslararası olarak düzenlenen Geleneksel ve Yöresel Değerler Sempozyumu Kültür Sanat Etkinlikleri sona erdi.

Workshop etkinliklerinde yabancı katılımcıların kendilerine ayrılan alanlarda el emeği göz nuru ürünlerini sergilediler. Seramik, deri, ebru, hat sanatı, yağlı boya, ağaç gibi alanlarda yaptıkları ürünleri sergileme fırsatı bulan ve akademik anlamda birebir eğitimler veren eğitmenler, vatandaşlara ve öğrencilere güzel bir gün yaşattılar. Kültürel kıyafet defilesinde ise geçmişten günümüze kadar olan süreç içerisinde yöresel ve kültürel değerlerin anlatıldığı bir sanat defilesi gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan kültürel defile katılımcılardan tam not aldı. Sandıklı Akdağ Tabiat Parkında gerçekleştirilen doğa yürüyüşü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilen Cumhuriyet Yürüyüşü ile program sona erdi.

Farklı kültürlerden çok sayıda yabancı katılımcının emek verdiği sempozyum sonrası görüşlerini belirten misafirler, 3 gün boyunca Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı duydukları memnuniyeti ifade edip, Sandıklı ilçesini yakından tanıma fırsatını bulduklarını, Akdağ Tabiat parkına ilk defa gelmelerine rağmen muazzam havası ile manzarasına hayran kaldıklarını belirttiler.