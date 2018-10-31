Sandıklı'daki yüksek okul öğrencilerinden sosyal sorumluluk projesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Sosyal Hizmet Bölümü kulüp öğrencileri tarafından Çiğiltepe İlkokulu'nda yenileme kampanyası başlatıldı.

Kulüp Başkanı Ecem Karakeçili tarafından başlatılan kampanyaya büyük ilgi görerek arkadaşları ve öğretim görevlilerinden de destek geldi. Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe ilkokulu için harekete geçen yüksek okul öğrenci ve öğretim görevlileri, okula, perde, anasınıfı masaları, kitap, defter, kalem, silgi, halı ve minik öğrenciler için oyuncak hediye ettiler.

Geçen yıl gittiği Çiğiltepe İlkokulu'nun birçok ihtiyacı olduğunu fark ettiğini belirten Karakeçili, bunların karşılanması için harekete geçme kararı aldığını ve okul yönetimi ile öğrencilerden de bu desteğe tam not geldiğini belirtti. Ecem Karakeçili; “Çiğiltepe köyüne geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz bir gezi kapsamında ziyaret ettik. İlkokulun birçok ihtiyacı olduğuğu gördüm ve o yıl okul için bir şey yapamadım. Daha sonra bu yıl durumu arkadaşlarım ve okul yönetimimiz ile paylaştık. Sağolsunlar okul yönetimiz ve öğrenci arkadaşlarım duruma duyarsız kalmadı. Sosyal Hizmet Kulübü danışmanımız Hamdi Korkman hocamız bize öncü oldu. Bu kapsamda elimizden geldiği ölçüde ilkokulumuza destek yapmaya çalıştık. Öğrencilerin mutluluğu bizleri de son derece mutlu etti. Sosyal Hizmet kulübü olarak bu tür kampanyalara her zaman destek vereceğiz ve çalışmalarımız ilçenin diğer okullarında da devam edecek” dedi.