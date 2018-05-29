Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 16:00

Sandıklı’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına bağış desteği

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına bağış desteği yapıldı.

Sandıklı’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına bağış desteği

29 Mayıs 2018 16:00


AK Parti Sandıklı ilçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık ve partililer, Ziraat Bankası Şubesi önünde toplandı. Toplanan paraları İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevim Ulusoy ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aktürk banka şubesine geçerek bağış yaptılar.


Daha sonra bir açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, “Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayip Erdoğan’a her zaman desteklerimizi verdik. Şimdi de teşkilat olarak destek olmak amacı ile seçim kampanyasına bağışta bulunduk” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç