Sandıklı’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına bağış desteği

AK Parti Sandıklı ilçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık ve partililer, Ziraat Bankası Şubesi önünde toplandı. Toplanan paraları İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevim Ulusoy ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aktürk banka şubesine geçerek bağış yaptılar.

Daha sonra bir açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, “Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayip Erdoğan’a her zaman desteklerimizi verdik. Şimdi de teşkilat olarak destek olmak amacı ile seçim kampanyasına bağışta bulunduk” diye konuştu.