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26 Temmuz 2018 13:43

Sandıklılı sporcu dünya ikincisi Türk Milli Takımının kaptanı

Birezilya’da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası’na katılan Türk Mille Takımının kaptanı olan Ayşenur Çankaya’nın başarısı memleketi Sandıklı’da memnuniyetle karşılandı.

Sandıklılı sporcu dünya ikincisi Türk Milli Takımının kaptanı

26 Temmuz 2018 13:43


2018 Dünya İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası’nda mücadele eden kadın milli takımı ikinci, erkek milli takımı ise üçüncü oldu.


Brezilya’da düzenlenen şampiyonada, kadın milliler finalde Danimarka ile karşılaştı. Mücadeleyi 31-11 kaybeden milliler, şampiyonayı ikinci olarak tamamladı. Turnuvada Milli Takım için mücadele eden Sandıklılı Ortaca İESK sporcuları Ayşenur Çankaya, Brezilya’da madalya kazandı.


İşitme Engelliler Bayan Hentbol Milli Takımı, Brezilya’da 10 gün süren dünya şampiyonasında ikinci olarak Türk bayrağını dalgalandırdı. Ayşenur Çankaya, yaptığı açıklamada’’ Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek tarih yazdık. Başta Şenay hocamız olmak üzere tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum‘’ dedi




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