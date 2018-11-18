Sandıklıspor evinde Kırıkkkale Büyük Anadoluspor ile berabere kaldı

Grup'ta mücadele eden Sandıklıspor, evinde karşılaştığı Kırıkkkale Büyük Anadoluspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sandıklıspor, Grup karşılaşmasında sahasında Kırıkkkale Büyük Anadoluspor ile mücadele etti. Müsabaka karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Maçın gollerini Sandıklıspor adına 26. dakikada serbest vuruştan Onur Çakmakçı atarken, Kırıkkkale ekibinde de 46. dakikada Sıbonıso Mtshalı kaydetti. Sandıklı'ya yenilgisiz olarak gelen Kırıkkkale Büyük Anadoluspor aldığı beraberlik ile puanını 20 çıkardı. Grup beşincisi olan Sandıklspor'un puanı ise 13 oldu.