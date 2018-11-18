İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sandıklıspor evinde Kırıkkkale Büyük Anadoluspor ile berabere kaldı

Bölgesel Amatör Lig 6.

Grup'ta mücadele eden Sandıklıspor, evinde karşılaştığı Kırıkkkale Büyük Anadoluspor ile 1-1 berabere kaldı.


Sandıklıspor, Grup karşılaşmasında sahasında Kırıkkkale Büyük Anadoluspor ile mücadele etti. Müsabaka karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Maçın gollerini Sandıklıspor adına 26. dakikada serbest vuruştan Onur Çakmakçı atarken, Kırıkkkale ekibinde de 46. dakikada Sıbonıso Mtshalı kaydetti. Sandıklı'ya yenilgisiz olarak gelen Kırıkkkale Büyük Anadoluspor aldığı beraberlik ile puanını 20 çıkardı. Grup beşincisi olan Sandıklspor'un puanı ise 13 oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.