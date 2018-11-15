Sandıklıspor lider Kırıkkalespor'u bekliyor

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından Sandıklıspor'da, lider Kırıkkale Büyük Anadolu Spor hazırlıkları hızla sürüyor. Sandıklıspor'un golcüleri de Kırıkalespor maçına hazır olduklarını söylediler.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından Sandıklıspor'un, bu pazar sahasında, ligde lider olan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor'u ağırlayacağı maçın hazırlıkları tüm hızı ile devam ediyor. Kendi tesislerinde hazırlıklarını sürüden Sandıklıspor'da cezalı ve sakat oyuncu bulunmadığuı bildirildi. Geçen hafta deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ni 2-1 yenen Sandıklıspor, ligde 12 puan ile 5'inci sırada yer alıyor. Hazırlıklar devam ederken Sandıklıspor golcüleri Ömer Keskin, Royel Majofov, Burak Gökbel ve Tuğay Tiriyaki hafta sonu lideri beklediklerini, centilmenlik içersinde bir maç gerçekleşeceğini zevkli ve gollü bir maç olacağını beklediklerini dile getirerek tüm spor severleri maça davet etti.

Sandıklıspor Teknik Direktörü Nihat Baran ise, “Kırıkkalespor ligin en önemli şampiyon adaylarından biri. Benim de aynı zamanda memleketim. Gurur duyduğum bir şehir. Ama profesyoneliz. Sandıklıspor'un başarısı için elimizden geleni fazlası ile göstereceğiz. Kırıkkalespor'de diğer rakipler gibi bizim için çok fazla özelliği olmayan bir takım. Tabii ki önemli bir takım ama lider olduğu için, Kırıkalespor olduğu için özel ayrıca bir hazırlanmamız yok. Her takımı yenmek için sahaya çıkıyoruz. Kırıkkalespor'uda yenmek için elimizden geleni yapacağız. Muhtemelen de kazanırız diye düşünüyorum. Çocuklarda çok iyi çalışıyor. Çok da istekliler. Havamız da yerinde. Fizik olarak iyi duruma geldik. Maç eksiğimizi kapattık. Yavaş yavaş takım olmaya başladık. Kırıkkalespor lider olması nedeni ile bu maç önem arz ediyor. Aramızda ki puan yedi. Bu maçı kazanıp aramızda ki farkı 4'e düşürüp bizde bu işte varız demek istiyoruz. İnşallah Pazar günü dostluk çerçevesinde bir maç olur. Kazanan da biz oluruz.” dedi