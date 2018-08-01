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01 Ağustos 2018 09:41

Sandıklıspor sezon açılışını yaptı

Bölgesel Amatör Liğ de mücedele eden Sandıklıspor 2018/2019 futbol sezonunu kendi tesislerinde düzenlenen törenle açtı.

Sandıklıspor sezon açılışını yaptı

01 Ağustos 2018 09:41


Kaya Tevfik Saygılı‘nın teknik direktörlüğünü yaptığı Sandıklıspor sezon açılışına 25 futbolcu ile başladı. Kurban kesimi ve dua ile başlayan sezonun ilk antrenmanını yöneticiler tam kadro izlediler, kulübün basın sözcüsü Ramazan Çetinkaya yaptığı açıklamada, "2018/2019 futbol sezonunu açtık kurbanımızı kestik takımdaki futbolcu arkadaşlar toplandı. İlk antrenmanımıza başladık. Favori bir takım kurduk. Genç arkadaşlardan kurulu şampiyonluğa oynayacak bir takımımız var. İnşallah başarılı oluruz centilmence geçecek bir sezon diliyorum" dedi.


Sandıklıspor’un ilk antrenmanını Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de ziyaret ederek, futbolculara baklava ikram ederek başarılar diledi.




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