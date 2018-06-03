Sandıklıspor transferlere hızlı başladı

Bu sezon yer aldığı Bölgesel Lig’de hedefini 3. Lig olarak koyan Sandıklıspor’da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Sezonun sona ermesinin ardından transferde ivme yakalayan kırmızı beyazlılar, ilk önce teknik direktörlük koltuğunu Tevfik Saygılı’ya emanet etti. Ardından kadro derinliğini artıran Afyon ekibi, iç ve dış transferde önemli isimlerle anlaşmaya vardı. Ekip son olarak geçen sezon Kırşehir Belediyespor forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve takımının 3. Lige yükselmesinde büyük pay sahibi olan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tugay Tiryaki ile sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcu, geçen sezon takımıyla 25 maçta 10 gol atarken oynadığı futbol ve asistleriyle Bölgesel Amatör Ligde yılın futbolcuları arasında gösterilmişti. Tugay takımının 1-0 kazanarak 3.Lige yükseldiği Play Off maçında Nevşehirspor karşısında attığı golle takımını 3.Lige taşımıştı.