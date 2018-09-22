Sandıklıspor'a sezon öncesi moral yemeği

grupta mücadele eden Sandıklıspor'un yönetici ve sporcuları, yarın kendi sahasında oynayacağı Karamanspor maçı öncesi moral yemeğinde buluştu.

Sandıklıspor Basın Sözcüsü Ramazan Çetinkaya'nın termal bir otelde verdiği moral yemeğine, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, kulüp yöneticiler ve futbolcular katıldılar. Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklıspor'a desteklerinin her zaman olacağını söyleyerek yeni sezonda başarılar diledi.

Sandıklıspor Basın Sözcüsü Ramazan Çetinkaya da "Bu pazar kendi sahamızda sezonun ilk maçına çıkacağız. Rakibimiz ise Karamanspor. Pazar günü taraftarlarımızı maça davet ediyor, Sandıklıspor'umuzu desteklemelerini rica ediyorum" dedi.

Sandıklıspor ile Karamanspor maçı 23 Eylül Pazar günü saat 15.00'de Sandıklı Şehir Stadında oynanacak.