Sandıklıspor'da Nihat Baran dönemi

Afyonkarahisar'ı Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6.Grup'ta temsil eden Sandıklıspor Teknik Direktörlüğüne Nihat Baran getirildi.

Takımda önemli gelişmeler yaşandı. Sezona, evinde aldığı Karaman Belediyespor mağlubiyeti ile başlayan ve son olarak geçtiğimiz hafta da deplasmanda Akşehirspor'a yenilen kırmızı beyazlı ekip Sandıklıspor'da Teknik Direktör Tevfik Saygılı ile yollar ayrıldı ve yerine son olarak geçtiğimiz sezon Tavşanlı Linyitspor'u çalıştıran Nihat Baran getirildi.

Sandıklıspor yetkililer, yaptıkları açıklamalarda, “Sezona istemediğimiz bir şekilde başladık ve yönetimimizin kararı ile Tevfik hocamız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine bundan sonraki çalışma döneminde başarılar diliyoruz. Tevfik hocamızın ilçemizden ayrılmasının ardından,son olarak geçtiğimiz yıl Kütahya temsilcilerinden Tavşanlı Linyitspor'u çalıştıran Nihat Baran ile anlaşmaya vardık ve kendisi takımımızın başına geçerek ilk antrenmanına çıktı. İnşallah bu sezon takımımız için hayırlısı olur. İlk iki haftayı geride bırakarak önümüzde bakmak zorundayız. Tabii bu lig uzun bir maraton ve biz her maçımıza özel bir şekilde tam bir final havasında hazırlanacağız. Tüm taraftarlarımızı maçımıza davet ediyorum. Onların da destekleri ile inşallah haftayı 3 puan ile kapatacağız. Kızılcabölükspor'dan takımımıza kazandırdığımız Burak Gökbel'in lisansı çıkıyor ve bu hafta ki Polatlı maçında kadroda olacak. Onun haricinde talihsiz bir şekilde kolunu kıran Yunus Doğan ve son idmanda sakatlanan Halil Karakılınç maalesef aramızda olamayacaklar” dediler.