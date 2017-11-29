Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 13:33

Sandıklıspor’un acı günü

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında Sandıklıspor’un eski kulüp başkanı ile kulüp müdürü hayatını kaybetti.

Sandıklıspor’un acı günü

29 Kasım 2017 13:33


Edinilen bilgilere göre kaza, Sandıklı ilçesine bağlı Gökçealan köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan kazada, Durmuş Ö. idaresindeki 07 R 3072 plakalı kamyon, Hidayet Başçiftçi’nin kullandığı 03 LD 448 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Başçiftçi ve araç içerisinde bulunan Yunus Yılmaz hayatını kaybetti. Kaza sonrası kamyon sürücüsü Durmuş Ö., jandarma tarafından gözaltına alınırken, Başçiftçi ve Yılmaz’ın cenazeleri ise Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazada hayatını kaybeden Başçiftçi, 2014-2015 sezonu başta olmak üzere farklı sezonlarda bir çok kez Sandıklıspor Kulüp Başkanlığı yapmıştı. Yılmaz ise Başçiftçi ile birlikte yine farklı dönemlerde kulüp müdürlüğü görevinde bulunmuştu.


Kaza sonrası Başçiftçi ve Yılmaz’ın hayatını kaybetmesi Sandıklıspor camiası başta olmak üzere ilçede büyük üzüntüye neden oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç