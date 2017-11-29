Sandıklıspor’un acı günü

Edinilen bilgilere göre kaza, Sandıklı ilçesine bağlı Gökçealan köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan kazada, Durmuş Ö. idaresindeki 07 R 3072 plakalı kamyon, Hidayet Başçiftçi’nin kullandığı 03 LD 448 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Başçiftçi ve araç içerisinde bulunan Yunus Yılmaz hayatını kaybetti. Kaza sonrası kamyon sürücüsü Durmuş Ö., jandarma tarafından gözaltına alınırken, Başçiftçi ve Yılmaz’ın cenazeleri ise Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Başçiftçi, 2014-2015 sezonu başta olmak üzere farklı sezonlarda bir çok kez Sandıklıspor Kulüp Başkanlığı yapmıştı. Yılmaz ise Başçiftçi ile birlikte yine farklı dönemlerde kulüp müdürlüğü görevinde bulunmuştu.

Kaza sonrası Başçiftçi ve Yılmaz’ın hayatını kaybetmesi Sandıklıspor camiası başta olmak üzere ilçede büyük üzüntüye neden oldu.