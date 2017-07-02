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02 Temmuz 2017 12:17

Sandıklı’ya yeni yapılan saat kulesi büyük beğeni topladı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yeni yapılan 15 Temmuz Demokrasi ve Kent Meydanı’na 20 metre yüksekliğinde 4 cepheli saat kulesi inşa ettirildi.

Sandıklı’ya yeni yapılan saat kulesi büyük beğeni topladı

02 Temmuz 2017 12:17


Sandıklı Belediyesi, sosyal ve kültürel belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar kapsamında ilçeyi tarihi ve estetik görünümlü bir saat kulesine kavuşturdu. Belediye, kent meydanındaki alana saat kulesi inşa ettirdi. Üzerinde mimari esintiler taşıyan 20 metre yüksekliğinde görselliği ile estetik bir görünüme sahip olan saat kulesi kısa zamanda tamamlanarak, ilçenin sembolü haline geldi.


Gece aydınlatması da olan saat kulesi, elektrik kesintisi, arıza ve benzeri sebeplerle durması halinde kendisini GPS üzerinden otomatik ayarlayarak güncel zamana getireceği kaydedildi.




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