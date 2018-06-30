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30 Haziran 2018 11:13

Saniyelerle geç kalan öğrenci sınava alınmadı

Yurt genelinde milyonlarca kişinin ter döktüğü üniversiteye girişte ilk aşama olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumunda saniyelerle geç kalan öğrenciler sınava alınmadı.

Saniyelerle geç kalan öğrenci sınava alınmadı

30 Haziran 2018 11:13


Sabah erken saatlerde sınava girecekleri okullara gelen üniversite adayları, giriş kapılarından polis tarafından didik didik aranarak sınav salonlarına alındılar. 10:15’de başlayacak olan sınava girişler saat 10:00 itibariyle durduruldu. Polis adayların sınav giriş belgeleri ve kimliklerini kontrol ettikten sonra sınav salonlarına girmelerine izin verdi.


Gazi Mesleki Teknik ve Teknik Anadolu Lisesi’nde salondaki saatin, velilerin saatinden bir dakika ileri olması nedeniyle sınava alımlar durduruldu. Son saniyelerde sınava girme ümidi taşıyan birçok öğrenci okul bahçesinden üzgün ayrılırken, veliler duruma tepki gösterdi. O anlar ise amatör bir kamera ile kaydedildi.




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