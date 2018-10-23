İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Savcı Onur Yılmaz'dan Başkan Bozkurt'a veda ziyareti

Afyonkarahisar Şuhut Cumhuriyet Savcısı Onur Yılmaz, tayin edilmesiı sebebiyle Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’a veda ziyaretinde bulundu.

Afyonkarahisar Şuhut Cumhuriyet Savcısı Onur Yılmaz, tayin edilmesiı sebebiyle Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'a veda ziyaretinde bulundu.


Cumhuriyet Savcısı Yılmaz, Başkan Bozkurt'u makamında ziyaret etti. Başkan Bozkurt ile bir süre hasbihal eden Savcı Yılmaz beraberinde karşılıklı fikir alış-veriş'lerinde bulundu. Başkan Bozkurt Cumhuriyet Savcısı Yılmaz'a Şuhut ilçesine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkürlerini ifade etti. Daha sonra Savcı Yılmaz'a plaket takdim eden Başkan Bozkurt, günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.