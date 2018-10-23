Savcı Onur Yılmaz'dan Başkan Bozkurt'a veda ziyareti

Afyonkarahisar Şuhut Cumhuriyet Savcısı Onur Yılmaz, tayin edilmesiı sebebiyle Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'a veda ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Yılmaz, Başkan Bozkurt'u makamında ziyaret etti. Başkan Bozkurt ile bir süre hasbihal eden Savcı Yılmaz beraberinde karşılıklı fikir alış-veriş'lerinde bulundu. Başkan Bozkurt Cumhuriyet Savcısı Yılmaz'a Şuhut ilçesine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkürlerini ifade etti. Daha sonra Savcı Yılmaz'a plaket takdim eden Başkan Bozkurt, günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdi.