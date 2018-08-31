Sebahattin Akgül: "Takımımız canla başla çalıştı"

Lig’in 4. haftasında Afjet Afyonspor, Boluspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Sebahattin Akgül mücadeleyi değerlendirdi.

Sebahattin Akgül yaptığı açıklamada, "Mağlup olduktan sonra hiçbir teknik direktör konuşmak istemez lakin takımımız canla başla çalıştı. Karşı takım da güçlü bir ekip, dolayısı ile Boluspor bu işi diğer takımlarla birlikte götürebilir, boş takım değil. Eğer biz bir gol bulabilseydik beraberliği yakaladıktan sonra galibiyeti de bulurduk" dedi.