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26 Haziran 2018 15:01

Şehidin ismi mesire alanında yaşatılacak

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, Afrin’de yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Imış’ın adı mesire alanına verildi.

Şehidin ismi mesire alanında yaşatılacak

26 Haziran 2018 15:01


Şuhut Belediye Meclisi üyelerinin aldığı kararla Şuhut Hors Mesire Alanının ismi “Şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış Mesire Alanı” olarak değiştirildi. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, konuyla yaptığı açıklamada, ’’Belediye meclis üyelerimiz ile beraber aldığımız kararla Şuhut Hors Mesire Alanımızın ismi Şehit Piyade Uzm.Çvş.İbrahim Imış Mesire Alanı olarak değiştirilmiştir.Şehidimizin Babası Ali Imış ve ailesinin üzüntüsünü paylaşıyor, vatanı uğruna şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazi olan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum’’ dedi.




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