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Şehit aileleri ve gazilerden Kaymakamı Kapankaya'ya hayırlı olsun ziyareti

Afyonkarahisar’ın Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya’yı şehit aileleri ve gaziler ziyaret etti.

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya'yı şehit aileleri ve gaziler ziyaret etti.


Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Dinar Temsilcisi Hasan Ceylan ile beraberinde bulunan Dinar ilçesinde ikamet eden şehit aileleri ve gaziler, Kapankaya'ya yeni görevinde başarılar dilediler. Kaymakam Kapankaya, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, şehit aileleri ve gazilerin dert ve sıkıntılarıyla ilgili sürekli irtibat halinde olacaklarını, ilçedeki tüm şehit aileleri ve gazilerimizi zaman içinde ziyaret edeceğini, onlar için sosyal ve kültürel programlar ile geziler düzenlemeyi planladıklarını belirtti.


Kumartaşlı ve Ceylan ise, dernek çalışmaları ile Dinar'da bulunan şehit aileleri ve gaziler hakkında bilgi verdiler.

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