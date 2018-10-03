Şehit Bağlan, dualarla anıldı

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan için, şehadetinin birinci yılında ailesi tarafından mevlid-i şerif okutuldu.

Okutulan Mevlid-i Şerif Programına; Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Vekili Zeki İnan, Müdür Yardımcısı Yasin Evcin, Afyonkarahisar Merkez Komutanı Topçu Kıdemli Albay Fatih Sağdıç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Malul Gazi İsmail Kumartaşlı'nın yanı sıra çok sayıda şehit ailesi, gazi ve vatandaş katıldı.

Babasına dua etti

Dualarla anılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan'ın ailesi tarafından okutulan mevlit programını Şehit Bağlan'ın 3,5 yaşındaki kızı Fatma Bağlan da dualarını babasının büyüdüğü evin penceresinden yaptı.