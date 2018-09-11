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Şehit İbrahim Imış adına kütüphane oluşturuldu

Afyonkarahisar’da bir astsubay tarafından kurulan İyilik Afyon’da ekibi çalışmalarına devam ediyor.

Afyonkarahisar'da bir astsubay tarafından kurulan İyilik Afyon'da ekibi çalışmalarına devam ediyor.


Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış adına Şuhut Zafer Anadolu Lisesinde kütüphane oluşturuldu. İyilik Afyon'da ekibinin çalışmalarına vatandaşlar da destek oluyor. İyilik Afyon'da ekibi temsilcisi Gökhan Kılınç, "Afrin'de vatan ve millet sevdası ile bizlerin güvenliği için mücadele eden şehidimiz İbrahim Imış'ı rahmet ve minnetle anıyoruz. Biz de şehidimizin adını yaşatmak için Zafer Anadolu Lisesinde, İbrahim Imış adına kütüphane oluşturma kararı aldık. Çalışmalarımızı Şuhutlu arkadaşlarımızla beraber içtenlikle sürdürüyoruz. Bu güzel projemize Şuhutlu hemşehrilerimiz de yoğun bir ilgi gösterdi. Çalışmalarımız şu anda özveri kapsamında devam ediyor" dedi.

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