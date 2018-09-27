Şehit Imış adına yapılan kütüphane törenle açıldı

Afyonkarahisar'da bir astsubay tarafından kurulan İyilik Afyon'da ekibi çok kısa bir sürede üstün bir gayretle hazırlanan Şehit İbrahim Imış kütüphanesi, şehidin ailesi ve protokolün katıldığı törenle açıldı.

3 Binden fazla kitap Şehit İbrahim Imış kütüphanesinde öğrencilerin beğenisine sunuldu. Yapılan açılış törenine; şehidin eşi Yasemin Imış, babası Ali Imış, annesi Şifa Imış, İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Gültekin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı, protokol üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.

Açılışta konuşan Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, ' Bu güzel etkinliği gerçekleştiren İyilik Afyon'da gönüllülerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Milletimizin refah ve güvenliği için seve seve canlarından geçen aziz şehitlerimizi bu vesileyle rahmetle anıyor, bu güzel çalışmayı hayata geçiren İyilik Afyon'da gönüllülerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum'' dedi.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ise açıklamalarında, ''Bu güzel faaliyetleri düzenleyen koca yürekli İyilik Afyon'da ekibine canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Şehitlerimizin adını yaşatmak çok güzel bir duygu şuanda bende burada gerçekten çok duygulandım. Bu güzel projeyi hayata geçiren İyilik Afyon'da gönüllülerine emeklerinden dolayı teşekkürlerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum'' dedi.

İyilik Afyon'da ekibi tarafından yapılan açıklamada ise; "İyilik Afyon'da 6 Temmuz 2018 yılında Afyonkarahisar'lı bir astsubay tarafından kurulmuştur. Hiç bir siyasesi bağlantısı olmadan kurum ve kuruluşlarla bağlantısı olmadan sadece gönüllü bireylerce yardım faaliyetleri yapan bir sosyal topluluktur'' ifadelerine yer verildi.

Kütüphane ayrıca Şehit İbrahim Imış'ın ailesi tarafından bağışlanan şehide ait üniformalar ve okumuş olduğu kitaplar da sergileniyor.

Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmuştu.