Şehit özel harekat polisinin kızına sürpriz

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesine bağlı ekipler, trafik kazasında şehit olan özel hareket polisi Mucip Eser'in kızı 11 yaşındaki Meryem Su Eser'e sürpriz yaparak babasının adını taşıyan özel hareket aracıyla gezdirdi, telsizden anons yaptırdılar.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken, Kars'a atanan Afyonkarahisarlı polis memuru Mucip Eser, 2 Temmuz 2009 tarihinde Sivas-Erzurum karayolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, şehit polisin adını kullandıkları zırhlı polis aracına verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar'a yerleşen Mucip Eser'in eşi ev kadını Sultan Eser ve kızı 5'inci sınıf öğrencisi Meryem Su Eser'i evlerinde ziyaret etti. Meryem Su ve annesi daha sonra babasının ismini taşıyan polis aracıyla evlerinden alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Anne ve kızı, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerce karşılandı. Bir süre Şube Müdürlüğü'nde misafir edilen Sultan Eser ile kızı, daha sonra şehit polisin adının verildiği özel harekat aracına bindirildi. Araçta, babasının silah arkadaşlarıyla sohbet eden Meryem Su, büyük mutluluk yaşarken daha sonra araçta polislerle fotoğraf çektirdi.

Meryem Su, bir özel hareket polisinin telsizinden de anons yaparak görevdeki polisleri selamladı. Meryem Su anonsunda, “Benim adım Meryem Su. Hepinize kolay gelsin. Görevinizde başarılar diliyorum. Sizleri destekliyorum ve çok seviyorum” dedi.

Şehit kızı Meryem Su polis telsizinden anons çektiği sırada duygulanan anne Sultan Eser, gözyaşlarına hakim olamadı.

Meryem Su ve annesi son olarak İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız'ı da ziyaret etti. Gürsel Yıldız, Meryem Su'ya bisiklet hediye ederek, “Her zaman şehit çocuklarının ve ailelerinin yanındayız. Sen bizim başımızın tacısın. Her zaman beni arayabilirsin. İstediğin zamanda ziyaretimize gelebilirsin” diye konuştu.