Şehit Şahin’in ismi kütüphanede yaşatılacak

Irak’ta geçtiğimiz 11 Nisan 2018 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin’in silah arkadaşları ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Birlik ve Fikir Topluluğu üyeleri tarafından ortaklaşa Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne kütüphane kuruldu.

Kırşehirli Şehit Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin’in ismini yaşatmak adına kurulan kütüphanede ansiklopedi, hikaye kitapları ve bir çok roman bulunuyor. Şehit Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin’in silah arkadaşlarının istekleri üzerine böyle bir kütüphane kurma çalışmasına başladıklarını ifade eden Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Birlik ve Fikir Topluluğu Başkanı Kerim Öztürk, kurdukları kütüphanelere şehit isimleri vererek kahramanların isimlerini yaşatmayı hedeflediklerini söyledi. Öztürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizler manevi ve kültürel alanda etkinlikler yaparak insanların kalplerine dokunmayı hedefliyoruz. Hem Afyonkarahisar’da hem de üniversite içerisinde çeşitli etkinlikler yapmaktayız. Yaptığımız kütüphane çalışması da bu etkinliklerden bir tanesi. Normalde köy okullarına gittiğimiz zaman kütüphaneler kurup öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Daha sonrasında ise kütüphanelerimizin isimlerine şehitlerimizin adını vererek onların isimlerini bu şekilde yaşatmayı hedefledik. Öncelikle üyemizin yakını olan Şehit Ahmet Çakır’ adına bir kütüphane kurduk” dedi.

“Şehidimizin silah arkadaşları destek oldu”

Kendilerine Emirdağ’da yaşayan şehit yakını ve silah arkadaşları tarafından gelen talep üzerine Şehit Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin adına kütüphane kurmak için çalışmalara başladıklarını kaydeden Öztürk, kısa zamanda topladıkları kitaplarla kütüphane kurmak için adım attıklarını ifade etti. Kütüphanelere verdikleri şehit isimleriyle şehit ailelerini bir nebze olsun gururlandırmak istediklerini belirten Öztürk, “Yaptığımız etkinlikleri gören Şehit Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin’in yakınları ve silah arkadaşları bize ulaştılar. Bizden kütüphane kurmamızı istediler. Bizde kitap kampanyası başlatıp Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne kütüphane kurduk. Bu çalışmalarda bize şehidimizin silah arkadaşları da destek oldu. Kitap bağışlarımızı üniversite içi ve üniversite dışından almaktayız. Kargoyla ya da elden teslim alıyoruz. Kitapları topladıktan sonra hangi okula kütüphane kuracaksak onun için Milli Eğitimden Müdürlüğünden izin alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız şehit ailelerine ve arkadaşlarına bir nebzede olsa gurur yaşatmak” şeklinde konuştu.