Şehit yakınlarına ücretsiz tıraş

Dinar’da hizmet veren kuaför Savran, örnek bir davranışa imza atıyor. 8 yıldır erkek kuaförü olarak hizmet veren Ümit Savran, Zeytin Dalı Harekatından etkilenerek vatan için canını hiçe sayarak şehit olanların yakınları için bir kampanya başlattı. Camikebir Mahallesinde bulunan kuaför dükkanının camına, “Şehit Çocukları ve Şehit Babaları Bu Kuaförde Ücretsiz Tıraş Olabilir. Bedelleri Babaları Tarafından Ödenmiştir. Şehitlerimizin Ruhu Şad Olsun” yazılı bir afiş asan Savran, bu hareketi ile hem müşterileri hem de esnaf arkadaşları tarafından büyük takdir topladı.

"Şehitlerimizin çocukları bize emanettir"

Zeytin Dalı Harekatının başladığı bu güne kadar 54 şehidimiz olduğu haberlerinin kendisini çok üzdüğünü, şehitlerin ve gazilerin çocuklarının kendilerine emanet olduğunu dile getiren kuaför Ümit Savran, “Türk milleti olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu göstermeliyiz. Şehitlerimizin çocukları bizlere birer emanettir. Nasıl şehitlerimiz canını bu vatan için seve seve verdiyse biz de onların geride bıraktıkları çocuklarına sahip çıkmalıyız” dedi.