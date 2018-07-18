Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 12:59

Şehit yakınlarına ücretsiz tıraş

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde Ümit Savran isimli erkek kuaförü, şehit çocukları ve babalarına ücretsiz tıraş imkanı sağlıyor.

Şehit yakınlarına ücretsiz tıraş

18 Temmuz 2018 12:59


Dinar’da hizmet veren kuaför Savran, örnek bir davranışa imza atıyor. 8 yıldır erkek kuaförü olarak hizmet veren Ümit Savran, Zeytin Dalı Harekatından etkilenerek vatan için canını hiçe sayarak şehit olanların yakınları için bir kampanya başlattı. Camikebir Mahallesinde bulunan kuaför dükkanının camına, “Şehit Çocukları ve Şehit Babaları Bu Kuaförde Ücretsiz Tıraş Olabilir. Bedelleri Babaları Tarafından Ödenmiştir. Şehitlerimizin Ruhu Şad Olsun” yazılı bir afiş asan Savran, bu hareketi ile hem müşterileri hem de esnaf arkadaşları tarafından büyük takdir topladı.


"Şehitlerimizin çocukları bize emanettir"


Zeytin Dalı Harekatının başladığı bu güne kadar 54 şehidimiz olduğu haberlerinin kendisini çok üzdüğünü, şehitlerin ve gazilerin çocuklarının kendilerine emanet olduğunu dile getiren kuaför Ümit Savran, “Türk milleti olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu göstermeliyiz. Şehitlerimizin çocukları bizlere birer emanettir. Nasıl şehitlerimiz canını bu vatan için seve seve verdiyse biz de onların geride bıraktıkları çocuklarına sahip çıkmalıyız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç