Şehitler Caddesi Bolvadin’in yüz akı oldu

Şehitler Caddesinin ilçenin yüz akı olduğunu söyleyen Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, “Şehitler Caddemize çok emek verdik. Ama buna değdi. Çünkü caddemiz ilçemizin yüz akı oldu. Bir yıllık süre boyunca vatandaşlarımız çalışmalar sırasında sorunlar yaşadı. Sıkıntılı günler geçirdik. Zaman zaman mağduriyetler oluştu. Tüm hemşehrilerimden özür diliyorum. Ancak ortaya çıkan tabloya bakınca bütün bunlara değdiğini görüyoruz. O sıkıntıyı yaşayan vatandaşlarımız şimdi gelip tebrik ediyor ve destek veriyor” diye konuştu.