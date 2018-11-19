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Şeker Fabrikası önünde metrelerce tır ve kamyon kuyruğu

Afyon Şeker Fabrikası’nda pancar alımları nedeniyle oluşun metrelerce kamyon ve tır kuyruğu nedeniyle Çobanlar yolu trafiğe kapandı.

Afyon Şeker Fabrikası'nda pancar alımları nedeniyle oluşun metrelerce kamyon ve tır kuyruğu nedeniyle Çobanlar yolu trafiğe kapandı.


Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde bulunan Afyon Şeker Fabrikası'nda devam eden Pancar Alım Kampanyası kapsamında çiftçiler kamyon ve tırlarla fabrika girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Oluşan kuyruk nedeniyle Afyonkarahisar-Çobanlar yolu trafiğe kapanırken, araçlarda yolda mahsur kaldı.


Vatandaşlar oluşan kuyruğunun nedeninin fabrikanın pancar alımlarını geç başlatması ve yavaş ilerlemesinden kaynaklandığını ileri sürdüler.

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