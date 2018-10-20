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Seyir halindeki otobüs alev alev yandı

AFYONKARAHİSAR (İHA) – Afyonkarahisar’da seyir halindeki bir otobüs aniden alev aldı.

AFYONKARAHİSAR (İHA) – Afyonkarahisar'da seyir halindeki bir otobüs aniden alev aldı. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.


Afyonkarahisar-Ankara Karayolu 40. kilometresi Köroğlubeli mevkiinde Kırşehir Çayağzıspor'a ait bir otobüste henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının kısa sürede otobüsün tüm bölümlerine sıçrarken, araçta bulunanlar hemen tahliye edildi. Olay yerine Afyonkarahisar ve Bayat ilçesinden sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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