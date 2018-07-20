SGK Afyonkarahisar İl Müdürlüğü’nden yapılandırma açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Afyonkarahisar İl Müdürü Samet Fidan, yeni yapılandırma başvuruların 1 Haziran’da başladığını ve 31 Temmuz’da sona ereceğini aktardı. Yapılandırmanın kimleri kapsadığı, avantajları, düzenlemelerin içeriği ve taksit ödemeleriyle ilgili detaylı bilgiler paylaşan Fidan, “2018 yılı Mart ayı ve öncesi dönemlere ait, 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarına ait sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakları kapsıyor” diye konuştu.

“Yüzde 50’si silinecek”

Borç yapılandırmasından faydalanmak isteyenlere uyarılarda bulunan İl Müdürü Fidan, şöyle konuştu;

“Bu kanun hükümlerinden yararlanmak için borçluların dava açmamaları, açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Peşin ödeyene gecikme zammı cezası yerine hesaplanan Yİ-ÜFE de yüzde 90 indirim sağlanacaktır. İlk iki taksiti süresinde ödeyene gecikme zammı cezası yerine hesaplanan Yİ-ÜFE de yüzde 50 indirim olacaktır. İdari para cezası anaparalarının 31 Ağustos’a kadar ödenmesi halinde yüzde 50’si silinecek.”

Ödeme kolaylığı sağlanıyor

Taksitlendirmeye dair de bilgiler aktaran Fidan, şu açıklamalarda bulundu;

"Yapılandırılmış borçlarını taksitle ödemeyi tercih edenler; 6, 9, 12, 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir. Ödemeleri iki ayda bir yapılacaktır. Son ödeme tarihinin tatile denk gelmesi halinde ödeme süresi ilk iş günü mesai sonunda bitecektir.”

İcra işlemi yapılmayacak

Borç yapılandırmasının avantajlarından da bahseden Müdür Fidan, yapılandırma kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımı tarihinden sonra gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanmayacağını söyledi. Semet Fidan, “Yapılandırma için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırma kapsamında yapılacak ödemeler tutarında, tatbik edilen hacizler kaldırılacaktır. Tatbik edilen hacizlere konu mallar borçlunun talebi halinde satılabilecektir. Borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Taksitlendirmede ilk taksitin ödenmesi durumunda borcu yoktur yazısı alınabilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma dışındaki borçlarının ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabilecektir. Yapılandırmanın bozulması halinde yararlanılan teşvikler geriye yönelik iptal edilmeyecektir. Başvurular E-bildirge kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (SGİM) / Sosyal Güvenlik Merkezi (SGM)’ ne yapılabileceği gibi internetten de gerçekleştirilebilecek. Ödemeler banka şubelerine yapılacak olup, ayrıca banka kartı/kredi kartı ile de ödemeler gerçekleştirilebilecektir” şeklinde konuştu.