Fidan, kurum binasında konu ile ilgili bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Fidan, yapılandırmanın kapsamının 31 Mart 2017 tarihinden önceki aylara ait olup 31 Ağustos 2017 tarih ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı ve ek karşılık primi gibi borçlar olduğunu belirtti. Fidan, “Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden kanunun yayımlandığı 27 Mart 2017 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferdi alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Yapılandırılmış borçların peşin-ilk taksit ödeme süresinde yani 31 Ağustos 2017 tarihine kadar tamamen ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’si silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE’nin kalan yüzde 50’si tahsil edilecek. Gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferdi alacaklar terkin edilecektir” dedi.

Taksitlendirmede uygulanacak vade farkları

Fidan, açıklamalarında yapılacak taksitlendirmelerde uygulanacak olan vade farkı ile ilgilide bilgiler vererek şunları söyledi:

“Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar için peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 18 taksite kadar (36 ay) ödeme imkanı getirilmiştir. 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ikişer aylık dönemlerde ödene bilecektir. 6 eşit taksit için yüzde 4.5, 9 eşit taksit için yüzde 8.3, 12 eşit taksit için yüzde 10.5, 18 eşit taksit için yüzde 15 oranında vade farkı uygulanacaktır.”