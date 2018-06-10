Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 17:26

Şiir ve türkü bir arada ’Park Afyon’da

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Park Afyon Alışveriş Merkezi’nde, Şair Yazar Mehmet Ercan ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Osman Fethi Ark’ın katılımıyla şiir ve türkü dinletisi düzenlendi.

Şiir ve türkü bir arada ’Park Afyon’da

10 Haziran 2018 17:26


Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen dinletiye, şiir ve türkü seven alışveriş merkezi müşterileri büyük ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da dinletinin bir bölümüne katılarak, Şair Yazar Mehmet Ercan ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Osman Fethi Ark’ın eşsiz müzik ziyafetine ortak oldu. Mehmet Ercan’ın şiirleriyle hüzünlenen, Osman Fethi Ark’ın türküleriyle coşan sanatseverler unutulmaz bir gece yaşadı. Müzik dinletisinin ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emel Sarlık, Şair Yazar Mehmet Ercan ile Türk Halk Müziği Sanatçısı Osman Fethi Ark’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç