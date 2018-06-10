Şiir ve türkü bir arada ’Park Afyon’da

Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen dinletiye, şiir ve türkü seven alışveriş merkezi müşterileri büyük ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da dinletinin bir bölümüne katılarak, Şair Yazar Mehmet Ercan ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Osman Fethi Ark’ın eşsiz müzik ziyafetine ortak oldu. Mehmet Ercan’ın şiirleriyle hüzünlenen, Osman Fethi Ark’ın türküleriyle coşan sanatseverler unutulmaz bir gece yaşadı. Müzik dinletisinin ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emel Sarlık, Şair Yazar Mehmet Ercan ile Türk Halk Müziği Sanatçısı Osman Fethi Ark’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.