Sokak hayvanları rehabilite ediliyor

Şuhut ilçesinde muhtelif mahalle ve sokaklarında bulunan başta başıboş köpekler olmak üzere tüm sokak hayvanları, kısırlaştırılarak sağlık sorunlarına karşı aşılanıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt,’’Vatandaşlarımızın yoğun talepleri neticesinde belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz rehabilite çalışmamıza üç aylık bir süre zarfı sonrasında yeniden başladık,özel bir şirket tarafından yürütülen çalışma ile ilçemizdeki tüm sokak hayvanları rehabilite edilerek tehlikesiz hale getirilmekte. Yapılan çalışma ile sokak hayvanları saldırganlık ve sağlık sorunları gibi sorunlardan arındırılmış olarak yeniden doğal ortamlarına bırakılıyor’’dedi.

Başkan Bozkurt ayrıca, hayvanların da en az insanlar kadar yaşama hakkı olduğunu hatırlatarak, şuanda yapılabilecek sağlıklı çalışmanın Şuhut Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.