Spor Toto 1. Lig: AFJET Afyonspor: 0 - Boluspor: 1

Lig’in 4. haftasında Afjet Afyonspor, Boluspor’a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
5. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Ümit’in sert şutu ağlarla buluştu. 0-1
15. dakikada ani gelişen Afjet Afyonspor atağında sağdan yapılan ortada Oltan’ın vuruşunda topu dışarı gitti.
24. dakikada orta sahada kaptığı top ile Boluspor ceza sahasına içerisine giren Bayram, Oltan’ın ara pasında vurduğu topa Bolu defansı ayak koyarak mutlak golü önledi.
50. dakikada Afjet Afyonsporda Onur Ramazan ceza sahası üzerinden sert vurdu, İshak’a çarpan top kornere çıktı.
Stat: Afyon Zafer
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Samet Çavuş xx, Kemal Elmas xx
AFJET Afyonspor: Oleksandr Rybka x, Türker Toptaş xx, Renato Arapi xx, Bayram Çetin xx, Yasin Yener xx, Onur Ramazan Toprak x (Ersel Aslıyüksel dk. 72 x), Nazmi Candoğan xx , Ali Kılıç xx (Timuçin Aşcıgil dk. 46 xx), İsmet Benli xx, Aykut Uluç xx, (Theo Mendy dk. 57 xx )Oltan Karakullukçu x
Yedekler: Bekir Demircan, Mehmet Sedef, Erdi Zengin, Sinan
Teknik Direktör: Sebahattin Akgül
Boluspor: Gökhan Degirmenci xx, Mamadou Diarra xx, Umut Gündoğan xx (Melih Okutan dk. 79 x), Chukwuma Emmanuel Akabueze xx, İshak Çakmak xx, Uğur Akdemir xx, Ufuk Budak xx, Özgür Can Özcan xx (Mustafa Batuhan Altıntaş dk. 88 ?), Guıdo Koçer xx (Burak Aslan dk. 71 x), Ümit Kurt xx, Mustafa Durak xx
Yedekler: Gökhan Köstereli, Hayrullah Bilazer, Bilal Sebaihi, Daniel Dimov
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Gol: Ümit Kurt (dk. 5) (Boluspor)
Sarı kartlar: Mamadou Diarra, Burak Asan (Boluspor), Nazmi Candoğan, Theo Mendy (Afjet Afyonspor)