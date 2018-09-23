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Spor Toto 1. Lig: AFJET Afyonspor: 1 - Balıkesir Baltok: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 6. haftasında AFJET Afyonspor, sahasında Balıkesir Baltok ile 1-1 berabere kaldı.




Maçtan dakikalar


17. dakikada Türker'in defansın arkasına yaptığı ortada topla buluşan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Oltan'ın şutu yandan auta gitti.


27. dakikada ceza sahası içinde Yasin'in sert şutunu kaleci Vukovic kontrol etti


61. dakikada Sinan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Taşkın'ın kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-1


87. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Furkan'ın sert şutunda top ağlara gitti.



Stat: Afyon Zafer


Hakemler: Ramazan Keleş, Emin Yıldırım, Cemil Tunç


AFJET Afyonspor: Rybka, Türker, Bayram, Yasin (Mehmet Güven dk. 87 ?), Sinan (Aykut dk. 63), Mehmet Sedef, Onur (Ersel dk. 75), Nazmi, Taşkın, İsmet, Oltan


Yedekler: Bekir Demircan, Ali Kılıç, Abdulkadir Kuzey, Enes Ata


Teknik Direktör: Sebahatin Akgül


Balıkesir Baltokspor: Vukovic, Cüneyt, Nizamettin (Furkan dk. 69), Kethevoama (Glumaç dk. 78), Sedat, Oğuz, Uğur, Otoo, Steve Beleck (Mehmet Boztepe dk. 70), Bülent, Cumali


Yedekler: Asil Kaan, Okan Alkan, Doğa İşeri, Muhammed Ali


Teknik Direktör: Giray Bulak


Goller: Taşkın (dk. 61) (AFJET Afyonspor), Furkan (dk. 87) (Balıkesir Baltokspor)


Sarı Kartlar: Sinan (AFJET Afyonspor), Sedat, Oğuz (Balıkesir Baltokspor)

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