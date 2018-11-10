Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 1 - Hatayspor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 12. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında karşılaştığı Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
19. dakikada İsmet'in sol kanattan ceza sahasına ortasına Abdulkadir kafa vurdu top kaleci Akın'da kaldı.
24. dakikada Türker'in defansın arkasına attığı topta Abdulkadir'in kalecinin üzerinden aşırtma vuruşu yandan dışarı çıktı
27. dakikada Yasin ceza yayı üzerinde düşürüldü. Kazanılan serbest vuruşu Yasin kullandı, top üstten az farkla auta çıktı.
55. dakikada Gökhan'ın penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top üst köşeden ağlara gitti. 0-1
72. dakikada Sinan Kurumuş'un ceza sahası dışında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
80. dakikada Oltan ceza sahası içinde düşürülmesinden dolayı kazanılan penaltıyı Sinan kullandı. Sinan vuruşta top kaleci Akın'ın solundan filelere gitti. 1-2
Stat: Zafer
Hakemler: Süleyman Abay , Erkan Akbulut, Soner Maraş
AFJET Afyonspor: Rybka, Türker, Bayram, Yasin, Mehmet Güven, Abdulkadir (Oltan dk 55), Mehmet Sedef, Taşkın, İsmet, Aykut (Sinan dk. 67), Ersel (Onur dk. 74 ?)
Yedekler: Bekir, Renato, Erdi, Enes
Teknik Direktör: Sebahattin Akgül
Hatayspor: Akın, Kubilay, Selim (Hamza dk. 46), Gökhan (Soner dk. 90 ?), Yılmaz, Mesut, Sadi, Sinan (Hamidou Maiga dk. 90 ?), Yusuf, Murat, Caner
Yedekler: Ömer, Yasin, Mehmet
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Gökhan (dk. 55), Sinan Kurumuş (dk. 72) (Hatayspor) Sinan Özkan (dk. 80) (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Türker, Abdulkadir (Afjet Afyonspor), Yusuf, Selim, Gökhan (Hatayspor)