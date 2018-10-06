Spor Toto 1. Lig: AFJET Afyonspor: 5 - Kardemir Karabükspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 8. haftasında AFJET Afyonspor, Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etti
Stat: Afyonkarahisar Zafer
Hakemler: Onur Özütoprak, Kemal Mavi, Çetin Öncel
AFJET Afyonspor: Oleksandra Rybka, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Enes Ata (Ersel dk. 60), Mehmet Sedef, Nazmi Candoğan (Ali Kılıç dk. 84 ?), Taşkın İlter, İsmet Benli, Oltan Karakullukçu (Sinan Özkan dk. 82 ?), Bernard Mendy
Yedekler: Bekir Demircan, Mehmet Güven, Onur Toprak, Abdulkadir Kuzey
Teknik Direktör: Serhat Gülpınar
Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Ahmet Karadayı, Abdullah Sezgin (Arif dk. 46), Ali Kemal Yılmaz, Can Sıkılmaz, Sezer Gündüz, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt, Cihan Aydın (Fatih Kızılay), Berk Kervankıran, Melih Berat Arslan (Toykan dk. 77)
Yedekler: Ferhat Yılmaz, Arda Belen, Fatih Tultak, Hüseyin Topbaş
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Goller: Yasin Yener (dk. 36), Oltan Karakullukçu (dk. 47), Nazmi Candoğan (dk. 58 ve 81), Bayram Çetin (dk. 70) (AFJET Afyonspor)
Sarı kart: Taşkın İlter (AFJET Afyonspor)