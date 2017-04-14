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14 Nisan 2017 17:22

Spor Toto 3. Lig

AFJET Afyonspor, Spor Toto 3.

Spor Toto 3. Lig

14 Nisan 2017 17:22

Lig 3. Grup maçında evinde karşılaştığı Adliyespor’u 4-1 mağlup etti.


Stat: Afyon Şehir


Hakemler: Serdar Akkaoçoğlu xxx, Can Öztekin xxx, Emrah Akkaya xxx


AFJET Afyonspor: Murat Demir xxx, Türker Toptaş xxx, Yasin Yener xxx, Emrullah Yıldırım xx (Ömer Çelik dk. 76), Samet Cantürk xxx, Nazmi Candoğan xxx, Ali Kılıç xxx, İsmet Benli xxx, Aykut Uluç xxx (Uğur Durmuş dk. 81), Oltan Karakullukçu xxx, Murathan Buruş xxx


Adliyespor: Onurcan Piri x, İsmail Sevindi xxx, Kadir Torbacı xx (Arda Karademir dk. 59), Aykut Çift xx (Oktay Balcı dk. 78), Fatih Eren xxx, Mehmet Talha Bulut xx, Ayberk Altan xxx, Temel Taşkın xxx, Oğuzhan Azğar xxx, Necmi Çoban x, Caner Özden xx


Goller: Yasin Yener (dk. 44, dk. 67, dk. 90), Uğur Durmuş (Dk. 86) (AFJET Afyonspor)


Aykut Çift (Dk. 1) (Adliyespor),


Sarı kartlar: Aykut Uluç, Uğur Durmuş, Nazmi Candoğan (AFJET Afyonspor), İsmail Sevindi, Necmi Çoban, Kadir Torbacı, Aykut Balcı (Adliyespor),


Kırmızı Kart: İsmail Sevindi (dk. 16)




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