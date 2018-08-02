Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 20:10

Şuhut Adliyesinde yaprak dökümü

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Adliyesinde yaprak dökümü başladı.

Şuhut Adliyesinde yaprak dökümü

02 Ağustos 2018 20:10


Adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 301 hakim ve savcının görev yerinin değiştirilmesini içeren kararnameler kurulun internet sitesinde yayımlandı. HSK’nın yayınladığı adli yargı ve idari yargı kararnameleriyle Şuhut Hakimi Kübra Ufuk Benekay ve Ayşegül Yüce ile Şuhut Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yılmaz’ın görev yerleri değişti. Şuhut Hakimi Kübra Ufuk Benekay Yargıtay Tetkik Hakimliğine atanırken Şuhut Hakimi Ayşegül Yüce Tokat İli Erba İlçesi Hakimliğine atandı. Şuhut Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yılmaz ise Ordu’nun Fatsa ilçesine tayin oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç