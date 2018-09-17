Şuhut Ak Kadınlardan gezi turu

Ankara, Bolu ve Bartın illerinin tarihi ve turistlik mekanlarını gezen Ak Kadınlar, hem genel seçimlerin yorgunluğunu üzerlerinden atmış oldular. Yerel seçimler için de enerji depolayan Ak kadınlar Ankara Hacı Bayram Veli Camiinde namazlarını kılarak akabinde Beştepe'yi gezdi. Daha sonra Bolu ve Bartın illerini gezen Ak Kadınlar burada tarihi önem taşıyan turistlik yerleri gezdi. Ak kadınlar son olarak Karabük ilini gezerek ile bağlı olan Safranbolu İlçe Kadın Kolları ile bir araya geldi. Başkan Akkaya ve yönetim kurulu üyeleri Safranbolu kadın kolları yönetim kurulu üyeleri ile birlikte tekne gezisi yaparak doyasıya eğlendi.