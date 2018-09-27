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Şuhut Atatürk parkında çevre düzenleme çalışmaları

Afyonkarahisar Şuhut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Atatürk parkında çevre düzenleme çalışmaları başladı.


Atatürk parkı çevre ve iç dekorasyon çalışmalarının kısa zaman içerisinde biteceği Şuhut halkının hizmetine sunulacağı belirtildi.


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, konuyla ilgili açıklamalarında, ''İlçemizin dört bulvarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek parke taşı gerek çevre düzenlemesi gibi çalışmalarımız ilçemizin dört bir tarafında şuanda belediye ekiplerimiz tarafından sürdürülüyor. İnşallah daha temiz bir Şuhut için daha çevre dostu bir Şuhut ilçesi için çalışmalarımızı özverili bir kapsamda devam ettireceğiz. Her şey Şuhut ilçemiz için. Her zaman ifade ettiğimiz gibi 'Daima Millet Daima Hizmet' diyoruz'' dedi.

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