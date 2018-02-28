Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Afyon
  •  » Şuhut Belediye Başkanı Bozkurt'tan İller Bankası Bölge Müdürü Alaçam'a Ziyaret
28 Şubat 2018 16:59

Şuhut Belediye Başkanı Bozkurt’tan İller Bankası Bölge Müdürü Alaçam’a ziyaret

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürü Murat Alaçam’ı makamında ziyaret etti.

Şuhut Belediye Başkanı Bozkurt’tan İller Bankası Bölge Müdürü Alaçam’a ziyaret

28 Şubat 2018 16:59


Başkan Bozkurt’a İller Bankası Bölge Müdürlüğü ziyaretinde, Şuhut Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdullah Gül ve Şuhut Belediye Fen İşleri Müdür Vekili Abdullah Zeybek eşlik etti. Başkan Bozkurt, ziyaretinde Şuhut Belediyesi ile alakalı görüşmeler gerçekleştirerek, belediye tarafından yapılacak projeler hakkında Bölge Müdürü Alaçam’a bilgiler verdi. Bölge Müdürü Alaçam ile bir süre sohbet eden Başkan Bozkurt, gösterdiği misafirperverlik ve ilgi alakadan dolayı Müdür Alaçam’a teşekkür ederken, ziyaret’ten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bölge Müdürü Alaçam ise kendisini ziyaret eden Başkan Bozkurt ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç