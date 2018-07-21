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21 Temmuz 2018 19:48

Şuhut Belediye Hisarspor ligden çekildi

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Afyonkarahisar temsilcisi Şuhut Belediye Hisarspor ligden çekildi.

Şuhut Belediye Hisarspor ligden çekildi

21 Temmuz 2018 19:48


Şuhut Belediye Hisarspor Kulübü Başkanı Murat Dede yapmış olduğu açıklamada, sezon başından itibaren zor şartlar altında mücadele ettiklerini fakat maddi sıkıntılar nedeniyle bu sezon ligden çekilme kararı aldıklarını aktardı. Başkan Murat Dede, "Sezon başından itibaren her daim yanımızda olan desteklerini esirgemeyen Şuhut Belediye Başkanımız Recep Bozkurt başta olmak üzere; sponsor olarak desteklerini esirgemeyen iş adamlarımıza, Şuhut Belediye Hisarsporumuzun şanlı taraftarına desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.




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