Şuhut Belediyesi 10. aşure etkinliğini de düzenledi

Afyonkarahisar Şuhut Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen aşure etkinliğinin 10'uncusu da yapıldı.

İlçedeki Büyük Cami'de Cuma namazı çıkışında gerçekleşen aşure etkinliği vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un döneminden itibaren başlayan aşure etkinliğine; Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, aşure etkinliği ile ilgili açıklamalarında, ''Şuhut Belediyesi olarak gelenekselleştirdiğimiz aşure dağıtım törenindeyiz. Bugün mübarek cuma günü ve Muharrem ayının 11. günü. Tabi aşure günü 10. Muharrem, ama biz cuma gününe denk gelmesi açısından bugünü uygun gördük. Geniş katılımla cuma namazından sonra halkımızın daha fazla icabet edeceği aşure ikram proğramı düzenledik. İnşallah tabi bu bizim dönemimizde yaklaşık 10 yıldır süren, yıllarca geleneksel adetimiz inancımızın bir gereği olan aşure dağıtımımız sürer diye temenni ediyorum. İnancımızın dinimizin en önemli anlarından birisi aynı zamanda insanlık tarihinde en önemli dönüm noktalarından birisinin sene-i devresinde halkımızla cemaatimizle birlik ve beraberlik duygumuzun içerisinde ve bolluk bereketimize vesile olması temennisiyle bugün ki, aşure ikram törenimizi de yapmış bulunuyoruz. Şehitlerimizin piri şehitlerimizin önderi Hz. Hüseyin ffendimiz ki Peygamber Efendimizin gözünün nuru bizlerin de efendisi olan Hz. Hüseyin Efendimiz aynı zamanda. Kerbela' da 10. Muharremde şehit edilmiştir. Başta o mübarek insan olmak üzere ahirete intal etmiş olan bütün şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun diliyorum. Geriye kalan gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Rabbim inşallah memleketimizin birliğini beraberliğini kardeşliğini bu vesileyle bozmasın diye temenni ediyorum. Bütün halkımızın bütün İslam aleminin de Muharrem ayının ve Hicri yılbaşlarını canı gönülden tebrik ediyorum'' dedi.