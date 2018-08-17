Şuhut Belediyesi bayram hazırlıklarına devam ediyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden yabani ot, çevre temizliği ve düzenleme çalışmaları ilçenin dört bulvarında devam ediyor. Çalışmalar Taşlıca Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi ve Pazar Mahallesi’nde yoğunluk kazandı.

Park ve Bahçeler Müdür Vekili Mehmet Uraş, "Kurban Bayramı’nın yaklaşması dolayısıyla ilçemizde genel bir çevre temizliği ve düzenleme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı alanlarda vakit geçirebilmelerini sağlamak adına ekiplerimiz özverili çalışmalarını ilçemizin dört bulvarında gerçekleştiriyor. Çalışmalarımıza çim biçme, yabani ot biçme ve çevre temizleme çalışmalarıyla devam ediyoruz" dedi.