Şuhut Belediyesi çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar Kurtuluş Mahallesi, İstiklal Mahallesi ve Sanayi Sitesi istikametlerinde devam ediyor. Başkan Bozkurt’un talimatı ile çalışmalar hız kazanırken, kısa sürede çalışmaların tamamlanacağı öğrenildi. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Bozkurt, "Asfalt ve parke taşı yapım bakım çalışmalarımıza Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen hummalı çalışmalar ile devam ediyoruz. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayacağız. Diğer çevre düzenleme çalışmalarımız ise ilçemizin dört bulvarında özverili bir çalışma sistemimiz ile devam ediyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi ’Daima Millet Daima Hizmet’ diyor çalışmalarımıza bu şekilde devam ediyoruz’’ dedi.