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Şuhut Belediyesi su arıza ekiplerinden patlak çalışması

Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediyesi Su Arıza ekipleri, çarşı merkezinde içme suyu şebekesinde meydana gelen sorunlardan dolayı çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Belediyesi Su Arıza ekipleri, çarşı merkezinde içme suyu şebekesinde meydana gelen sorunlardan dolayı çalışmalarını sürdürüyor.


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un talimatları ile çalışmalarını sürdüren su arıza ekipleri çarşı merkezinde çalışmalarına hız verdi. Başkan Bozkurt çalışmalarla alakalı açıklamalarında, "Belediyemiz su arıza ekipleri tarafından ilçemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen içme suyu borularında meydana gelen patlaklıkları giderme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını sürdüren personellerimize işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.

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