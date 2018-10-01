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Şuhut Belediyesi üst yapı çalışmalarına hız verdi

Afyonkarahisar Şuhut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin dört bulvarında üst yapı çalışmaları tam gaz devam ediyor.


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un talimatları ile üst yapı çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gençlik Caddesi istikametinde çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Bozkurt çalışmalarla ilgili açıklamalarında, "Şuhut Belediyesi olarak ilçemizin dört bir tarafında üst yapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımız şu anda Gençlik Caddesi istikametinde Fen İşleri Müdürlüğü personellerimiz tarafından sürdürülüyor. İnşallah en kısa sürede ilçemizde bulunan üst yapı sorunları gidererek çalışmalarımızı diğer hatlarda sürdüreceğiz" dedi.

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