Şuhut Belediyesi’nden Amerika’ya yazılım cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın döviz açıklamalarına destekler devam ediyor. Bu noktada Şuhut Belediyesi kullandığı yabancı yazılım programını terk etti. Söz konusu programın kullanılması için dolar bazlı ödemeler yapılırken, belediye artık yerli yazılım programı Pardus’u kullanacak. Konuyla alakalı açıklama yapan Başkan Bozkurt, “Ülkemizin içerisinde bulunduğu ağır ekonomik saldırılar karşısında Şuhut Belediyesi olarak 2018 yılı başında altyapı çalışmalarını başlattığımız, Pardus İşletim sistemine geçiş programının hızlandırılması için Bilgi İşlem Servisimize talimatımızı verdik. Belediye tarihinde ilk defa büyük bir risk almak suretiyle gerçekleştirdiğimiz teknolojik dönüşüm sayesinde, belediyemizin ağ altyapısı, donanım, sunucu ve diğer tüm ekip ve ekipmanlarımızı yenilemiştik. Şu anda teknolojiyi birçok il belediyesi düzeyinde takip eder hale gelen bir belediyeyiz" dedi.

"Bu savaşı kazanacağız"

Başkan Bozkurt bu teknolojik dönüşümün neticesi olarak yabancı menşeli yazılım ve işletim sistemlerini bu ekonomik savaş içerisinde kullanmanın uygun olmayacağı kanaatine vardığını söyledi. Amerika’ya tepki için Şuhut Belediyesi bünyesindeki tüm bilgisayar ve sunucular üzerinde bulunan yabancı menşeli ve dolar bazlı satışı bulunan yazılım ve işletim sistemlerini terk ettiklerini aktaran Başkan Bozkurt, "Buradan imkanı olan tüm belediyelerimize, kurumlarımıza, milletimize bir çağrı da bulunmak istiyorum. Her alanda yerli ürünlere yönelerek ülkemize karşı başlatılan bu ekonomik savaşa tepkimizi gösterelim. Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bu savaşı kazanacağız" diye konuştu.

Başkan Bozkurt, bu sayede yabancı şirketlere gidecek olan binlerce doların Şuhut Belediyesi kasasında kalarak, ilçeye hizmete dönüştürüleceğini de sözlerine ekledi.