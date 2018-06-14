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14 Haziran 2018 09:26

Şuhut Belediyesinden halk iftarı

Afyonkarahisar Şuhut ilçe belediyesi Ramazan’ı şerif ayı olması dolayısıyla halk iftar programı düzenledi.

Şuhut Belediyesinden halk iftarı

14 Haziran 2018 09:26


İlçede bulunan Prof. Dr. Veysel Eroğlu İş Merkezi bahçesinde düzenlenen mahalle iftar programına AK Parti Afyonkarahisar milletvekili ve adayı Ali Özkaya, Şuhut İlçe Kaymakamı Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut ilçe Başkanı Gültekin Özdemir, AK Parti Şuhut İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, AK Parti Şuhut İlçe Yönetimi ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Açılış konuşmasını gerçekleştiren Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, "Kardeşlik ve beraberlik şuuruyla verdiğimiz halka açık iftar davetini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Halka açık olan iftar daveti programımıza katılım sağlayan Afyonkarahisar milletvekili adayı Sayın Ali Özkaya beyefendiye ve iftarımıza gelen ve gelemeyen tüm değerli Şuhutlu hemşehrilerimize şükranlarımı canı gönülden sunuyorum" diye konuştu.


Afyonkarahisar AK Parti milletvekili adayı Ali Özkaya Şuhut Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu halka açık iftar programına katılım sağlayan vatandaşlara hitap ederek, "Öncelikle bu güzel iftar programını düzenleyen Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’a teşekkürlerimi sunuyor, ayrıca iftar programının yapımında emeği geçen tüm değerli personellere kolaylıklar diliyor ve de teşekkürlerimi ifade ediyorum" diye konuştu.




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