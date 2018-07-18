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18 Temmuz 2018 17:08

Şuhut çarşı merkezinde içme suyu arıza çalışması

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediyesi Su Arıza ekipleri, içme suyunda ve ana boruda oluşan arızaları giderme çalışmalarına devam ediyor.

Şuhut çarşı merkezinde içme suyu arıza çalışması

18 Temmuz 2018 17:08


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un talimatları ile devam eden çalışmalar ekipler tarafından sürdürülüyor. Merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Bozkurt, "İlçe çarşı merkezi istikametinde meydana gelen su şebekesi ana borusundaki patlaklar ile alakalı sorunları belediyemiz su arıza ekiplerince yoğun bir çalışmayla gideriyoruz. Çalışmalarımıza ilçemizin dört bulvarında devam ederek ilçe halkımıza yakışır bir çalışma sistemi ile tüm sorunları yok ediyoruz. Sadece bu çalışmalarda değil ilçemizin dört bulvarında meydana gelen çevre, park ve bahçeler, parke taşı ve sıcak asfalt gibi çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Biz milletimize efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Daima millet daima hizmet ifadesiyle çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.




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